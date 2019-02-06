11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением прославленного маэстро Александра Сладковского привезет в Москву самое масштабное сочинение Малера – симфонию №8.

В Большой зале "Зарядья" оркестр впервые исполнит это произведение, отмечая таким образом начало нового этапа своей истории. Репертуар коллектива включает несколько симфоний Малера, а запись симфоний № 1, 5, 9, сделанная на фирме "Мелодия", удостоилась высочайшей оценки критиков в России и за рубежом.

Малер в исполнении оркестра Республики Татарстан звучит настолько аутентично, по-венски, что обозреватель британского журнала Musical Opinion написал:

"…невозможно поверить, что это играет российский оркестр".

Большой состав симфонического оркестра, три хора и восемь солистов задействованы в восьмой симфонии Малера. Это произведение называют "симфонией тысячи участников".

В концерте принимают участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения", хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, солисты: Вероника Джиоева, сопрано; Ирина Боженко, сопрано; Ирина Поливанова, сопрано; Олеся Петрова, меццо-сопрано; Мария Заикина, меццо-сопрано; Алексей Татаринцев, тенор; Василий Ладюк, баритон; Евгений Ставинский, бас и Маргарита Королева, орган.

Концерт состоится 11 февраля, в 19:00, в Большом зале "Зарядья".