ФСБ задержала замдиректора департамента "Аэрофлота"

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.

Газета РБК сообщала ранее, что Якимчук подозревается в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии.

Авиакомпания "Аэрофлот" и правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.