5 февраля 201910:11
ФСБ задержала замдиректора департамента "Аэрофлота"
Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.
Газета РБК сообщала ранее, что Якимчук подозревается в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии.
Авиакомпания "Аэрофлот" и правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
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