В московском хостеле обнаружен очаг кори. Госпитализированы 25 человек

Из московского хостела 25 человек госпитализированы с подозрением на корь.

Первый заболевший был обнаружен 28 января. Он не был привит от кори, за медицинской помощью не обращался, однако позже его состояние ухудшилось, и 2 февраля его госпитализировали. На следующий день был доставлен в больницу с теми же симптомами еще один иностранный гражданин, проживавший в хостеле.

Как сообщила ТАСС пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, позже из хостела "Тут как дома", расположенного на юго-востоке Москвы, были госпитализированы еще 23 человека с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью".

Инспекторы и врачи осмотрели сотрудников и гостей хостела. Для предупреждения распространения кори в хостеле и на стройплощадках были привиты более 1370 человек. Среди сотрудников заболевших нет.

В отношении владельцев хостела составлен протокол об административном правонарушении. Эпидемиологическое расследование продолжается как по месту проживания рабочих, так и на стройплощадках.

В конце января карантин по кори ввели сразу в двух столичных школах — №1797 в районе Богородское и №1434 в Раменках. Оба ребенка оказались не привиты. В школах проводятся противоэпидемические мероприятия.