5 февраля 201913:40
Снежная скульптура Наоми Осаки появилась в Саппоро
На японском острове Хоккайдо в олимпийской столице 1972 года Саппоро открылся традиционный ежегодный фестиваль снежных и ледяных скульптур. На сей раз на всеобщее обозрение выставлены более 190 работ. Самым популярным стал снежный портрет теннисистки Наоми Осаки.
Фестиваль, который проходит в 70-й раз и продлится до 11 февраля, как ожидается, привлечет в этом году около 2 млн посетителей, которые в числе прочих увидят примерно 3-метровую скульптуру действующей чемпионки двух турниров "Большого шлема" – US Open и Australian Open, сообщает Japantoday.Com. Интересно, что других скульптур, связанных со спортом в олимпийском Саппоро нет.
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