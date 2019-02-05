Снежная скульптура Наоми Осаки появилась в Саппоро

На японском острове Хоккайдо в олимпийской столице 1972 года Саппоро открылся традиционный ежегодный фестиваль снежных и ледяных скульптур. На сей раз на всеобщее обозрение выставлены более 190 работ. Самым популярным стал снежный портрет теннисистки Наоми Осаки.

Фестиваль, который проходит в 70-й раз и продлится до 11 февраля, как ожидается, привлечет в этом году около 2 млн посетителей, которые в числе прочих увидят примерно 3-метровую скульптуру действующей чемпионки двух турниров "Большого шлема" – US Open и Australian Open, сообщает Japantoday.Com. Интересно, что других скульптур, связанных со спортом в олимпийском Саппоро нет.