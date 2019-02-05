Самолет перуанских ВВС рухнул на машины в столице страны

Легкомоторный самолет перуанских ВВС из-за отказа двигателя врезался в столб и рухнул на припаркованные автомобили на оживленной улице в Лиме, сообщает CanalN. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения.

ЧП произошло около 11:20 по местному времени в понедельник, 4 февраля, в районе Сантьяго-де-Сурко. Учебный самолет возвращался на базу Лас-Пальмас, когда у Alarus CH2000 отказал двигатель. Пилоты попытались посадить самолет на проезжую часть, но он зацепил фонарный столб и упал на машины, попутно зацепив и мотоцикл.

Оба пилота отделались синяками и ссадинами, тем не менее, их доставили в больницу. В настоящее время эксперты пытаются установить причину отказа двигателя.