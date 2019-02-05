Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции

Опыт Большого Парижа для Большой Москвы: в правительстве российской столицы начал работать специалист из Франции. Морис Леруа уже консультирует московских коллег, создающих крупный транспортно-пересадочный узел на Рязанском проспекте.

Один из первых рабочих дней в столице Морис Леруа проводит на строящемся транспортном узле "Рязанская". Девиз француза — город будущего нельзя создать, сидя в офисе. Морис говорит: метро, МЦК, пригородные электрички и автобусы здесь объединятся в крупнейший центр притяжения на манер Северного вокзала в Париже.

"Какой вокзал в Париже не возьми, это не просто транспортная развязка, это торговые центры, место для воплощения бизнес-идей. Так же будет и в Москве. Причем узлов у вас будет гораздо больше", — рассказывает Морис Леруа, заместитель генерального директора по международным связям и перспективным объектом АО "Мосинжпроект".

Он был министром по делам городов французского правительства, курировал проект Большого Парижа. В нацсобрании Франции его провожали овациями. Теперь Морис будет отвечать за создание Большой Москвы. Ее главный столп, помимо развитой системы общественного транспорта, это обновленные жилые и деловые кварталы. Именно Леруа устраивал реновацию по-парижски. Говорит, что "Москва-Сити" в будущем станет как квартал Дефанс, а любой спальный район столицы, заставленный пятиэтажками, может равняться на Вильнев-ла-Гаренн.

"Таких кварталов в Париже и пригороде хватало: построены в 60-х годах, никак не связаны друг с другом. Мы буквально перегруппировали их, снесли все, что казалось лишним, и теперь это динамично развивающиеся районы", — объясняет Морис Леруа, заместитель генерального директора по международным связям и перспективным объектом АО "Мосинжпроект".

То, как Москва умеет перенимать французский опыт, уже наглядно показывает "Зарядье". Парк, создатели которого вдохновлялись Филармонией в Париже, уже вырос в крупнейший культурный объект. По темпам развития метро и благоустройству улиц, признается Морис, российская столица уже впереди.

"В первый раз я побывал в Москве еще в 70-х года с родителями. Помню, что даже в центре было мало света, фонарей. Помню только серый цвет. Но Москва смогла вырасти, измениться. И она продолжит развиваться. Я рад, что приму в этом участие", — заключает Морис Леруа, заместитель генерального директора по международным связям и перспективным объектом АО "Мосинжпроект".

В ближайшие месяцы Морис будет разрабатывать концепцию Большой Москвы. Конечно, не в одиночку — обещает привлечь коллег архитекторов и урбанистов со всего мира.