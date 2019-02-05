Футболист "Спартака" Глушаков официально развелся с женой

Никулинский суд Москвы расторг 5 февраля брак полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова и его теперь уже экс-супруги Дарьи. Об этом сообщил адвокат жены футболиста Сергей Жорин.

"Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста ", – цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, что ранее Глушаков отказался от требований взыскать алименты с жены и запретить ей проживать с детьми футболиста. Денис и Дарья поженились в 2010 году. Они воспитывают двух дочерей.