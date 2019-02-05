Глава родного района сенатора Арашукова подал в отставку

Беслан Байчоров, глава Хабезского района КЧР, и его первый заместитель Азамат Сидаков покинули свои посты. Оба написали заявления об увольнении по собственному желанию, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правительстве региона. Собеседник агентства уточнил, что не знает, почему руководство района решило уйти. На их должности уже назначены временные исполняющие.

Напомним, самые известные уроженцы села Хабез – недавно арестованные сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль.

Также 5 февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что никогда не был знаком с семьей Арашуковых. Рауфа он видел всего однажды, когда арестовывал его в здании Совета Федерации. Что касается летней поездки в село Хабез, то визит был рабочим: председатель СК РФ забирал заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

30 января в здании Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков. По данным правоохранительных органов, он может быть причастен к заказному убийству заместителя председателя молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. Отца сенатора, Рауля Арашукова, обвиняют в краже природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.