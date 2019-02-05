Надгробие Карла Маркса на лондонском кладбище раскрошили молотком

Неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Guardian, ссылаясь на соответствующее сообщение руководства кладбища, которое заверило, что приведет в порядок надгробие в возможно быстрые сроки.

Отмечается, что по удары по могиле наносились левой рукой с помощью молотка. При этом хулиганы не тронули другие могилы на территории кладбища.

Местная полиция поставлена в известность, начато расследование.

Последний приют Маркса находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни и другие родственники.

Маркс был выслан из Германии 16 мая 1849 года и со своей семьёй сначала отправился в Париж, но после демонстрации 13 июня 1849 года был выслан и оттуда. В конечном счете, Маркс с семьей переехал в Лондон, где жил до самой смерти – 14 марта 1883 года — и создал свои главные экономические произведения, включая знаменитый "Капитал".