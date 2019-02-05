Ростуризм передают Минэкономразвитию

Глава Ростуризма Олег Сафонов снят с должности, а само федеральное агентство переходит в ведомство Министерства экономического развития, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

В области развития туризма нужно много внимания уделять расстановке приоритетов и управлению финансами. Именно этим занимается Минэкономразвития, потому туризм и передали этой структуре, цитируют журналисты Дмитрия Медведева.

Нужно повысить эффективность работы федерального агентства: аппарат правительства подготовит предложения, как усилить команду ведомства, добавил премьер-министр.