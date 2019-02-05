Зеркальный ответ. Шойгу рассказал, как Россия отреагирует на выход Штатов из ДРСМД

Голословно обвиняя Россию, США умалчивают о том, как сами нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня рассказал Сергей Лавров. Например, установки глобальной ПРО, которые уже находятся в Румынии и разворачиваются в Польше и Японии, можно использовать для запуска американских "Томагавков", ракет наземного базирования, что прямо запрещает документ. О разработке новых наземных комплексов сегодня объявили и российские военные.

Тот самый зеркальный ответ, о котором говорил президент, сегодня дали в российском Минобороны. Собрав генералов и адмиралов на специальном селекторном совещании, министр Шойгу обозначает конкретные сроки для оборонных предприятий.

"В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", — заявил Шойгу.

Уже известные "Калибры", впервые запущенные в 2015 году из Каспийского моря и поразившие цели в Сирии, преодолев полторы тысячи километров, что называется, "приземлят". Как и ракетные комплексы "Кинжал", чтобы запускать можно было и с суши. Это существенно сократит и сроки производства нового ракетного оружия, и расходы на него. Тем более, когда поставленная президентом задача: скорректировать гособоронзаказ без дополнительных затрат, в тех рамках, что уже были сверстаны.

Так что объявляя о новых разработках, Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Как бы ни пытались спровоцировать, разворачивая у наших границ американскую систему ПРО. Причем не только в Румынии и Польше, но еще и Японии.

"Она формально развертывается для того, чтобы запускать противоракеты и тем самым реализовывать американские планы противоракетной обороны, но эта же установка может использоваться для запуска "Томагавков", ракет наземного базирования, что является прямым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы студентов в Таджикистане, Лавров снова напомнил: все заявления США о якобы нарушении договора Россией бездоказательны.

Зато сами США уже давно ведут работы по созданию ракет наземного базирования дальностью более 500 километров. Россия, как известно, теперь действует точно так же. И до тех пор, пока американская сторона не будет готова к переговорам, все собственные переговорные инициативы замораживает.