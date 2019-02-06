Российские летчики провели учения по перехвату воздушного нарушителя границы

Воздушный бой в стратосфере провели сверхзвуковые истребители перехватчики МиГ-31 БМ Центрального военного округа. Они уничтожили условного нарушителя воздушного пространства России. В его роли выступил самолет МиГ-31. На высоте около 15 тысяч метров он имитировал нарушение границы.

По тревоге были подняты два перехватчика, сообщает телеканал "Россия 24". Экипажи также действовали на сверхзвуковых скоростях — более 2800 км/ч, на высоте 18 тысяч метров. Причем для усложнения задачи — летчики искали "нарушителя" самостоятельно, без наземных средств ПВО. В итоге провели операцию успешно.