Нигерийский учитель китайского языка в якутской деревне. Бывает и такое

Привычный дальневосточный пейзаж — огромное заснеженное пространство, вдалеке — невысокая церковь. На переднем плане — крепкая лошадь и человек в традиционной одежде из шкур. Ну, и на этом классика заканчивается. На типичного местного жителя всадник совершенно не похож. А ведь это кадр из фильма о жизни в Якутии.

Картина — документальная, так что непривычный герой — не ошибка режиссеров. Это Марк Бабатунде. Он родился в Нигерии. А живет и работает в республике Саха. Осваивает якутский быт уже четвертый год. Собственно, поэтому и стал героем фильма, который сейчас снимает группа энтузиастов.

В центре внимание — не просто история человека, который резко сменил континенты. Но и школьного учителя. Марк успешно преподает в селе под названием Ой. А теперь внимание — снова разрыв шаблонов. Нигериец учит детей китайскому языку. При этом весь учебный процесс идет по-английски.

Одним словом, если бы такой сюжет был художественным вымыслом — поверить режиссерам было бы трудно. Однако, всё по-настоящему.

Он получил эту роль, ему выпал счастливый билет. В Якутию. Марк Бабатунде живет в Покровске с 2014. В этом году решил познать особенности национального коневодства. Пошел в ученики к местному фермеру. И все ради съемок фильма.

Суровый климат Марка не пугает – уже привык. Говорит, что мороза не боится, во многом благодаря валенкам. Местные уроженца Нигерии встречают радушно. С ним не только фотографируются, но и подарки дарят. В основном, утепляют. По привычке.

В край снегов и оленей мужчина решил перебраться ради любимой. Он, студентом, встретил ее в китайском университете, когда девушка приехала туда учиться. Вместе они уже пятнадцать лет. У пары – трое детей. Двое – родились в Китае, а самая младшая – в России. Семья решила обосноваться здесь, в Сахе, где у Натальи много родных.

В школу Марк устроился сразу, по приезду. Преподает китайский. Уроки ведет, в основном, на английском. Параллельно подтягивает и свой, теперь уже родной, русский.

Параллельно с работой в школе, Марк с женой планируют открыть свой бизнес – небольшой магазин продуктов. Специально и не придумаешь — предприниматель, педагог и герой документального фильма. Такой вот обычный якутянин из Нигерии.