Отец Децла: "Больше всего я боялся, что ты не придешь на мои похороны"

Отец внезапно ушедшего из жизни рэпера Кирилла Толмацкого попросил прощения у сына, посетовав, что так и не сумел наладить с ним отношения при жизни.

"Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. … Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична" — написал Александр Толмацкий на своей страничке в Instagram.

При этом он подчеркнул, что его сердце сейчас разрывается "от любви и боли".

35-летний Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе Posh в центре Ижевска. Ее участники накануне в студии "Прямого эфира" рассказали о последнем вечере в жизни музыканта.

По словам именинника, на праздник которого приехал рэпер, Кирилл пожаловался на то, что отнимается рука, и попросил друга принести обезболивающее. Когда оно не помогло, вызвали скорую. Однако и врачи неотложки уже не смогли помочь музыканту.

Прощание с артистом пройдет сегодня в ЦКБ в Москве. Затем Кирилл Толмацкий будет похоронен на Пятницком кладбище столицы.