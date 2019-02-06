Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

Три сотрудника Балашихинского отделения ГИБДД помещены под домашний арест — им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, инспекторы занимались фальсификацией результатов экзаменов на знание правил дорожного движения с марта прошлого года за вознаграждение или по указанию своего начальства.

Выяснилось, что люди, в том числе и иностранные граждане, не решали соответствующие тесты, вместо них экзамены решали сотрудники ГИБДД.

В настоящее время установлены анкетные данные 167 лиц, получивших таким образом автомобильные права. Проведены 10 обысков — 8 по местам жительства обвиняемых, 2 в подразделениях ГИБДД.