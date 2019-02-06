Инфантино – единственный кандидат на пост президента ФИФА

Выборы президента ФИФА будут безальтернативными. На высший пост претендует только один кандидат – действующий глава организации Джанни Инфантино.

Выборы президента ФИФА пройдут в июне. Зарегистрирован только один кандидат – швейцарец Джанни Инфантино. Заявлявший ранее о своем желании побороться за пост президента соотечественник Инфантино бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега не смог собрать необходимой для выдвижения поддержки.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА. Он заменил другого швейцарца Йозефа Блаттера, вынужденного подать в отставку из-за обвинений в коррупции, которые потом не подтвердились.