Момент смертельного ДТП в Обнинске попал на видео

В минувший вторник, 5 февраля, в черте Обнинска на трассе М-3 легковой автомобиль сбил на "зебре" двух мужчин.

Трагедия произошла в темные вечерние часы на освещенном пешеходном переходе: прохожие пересекали дорогу, не убедившись в собственной безопасности, когда их сбила легковушка, несущаяся на высокой скорости.

43-летний мужчина погиб на месте, второго пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Водитель, сбивший одновременно двух пешеходов, сообщил о том, что не заметил людей на дороге. Результаты его проверки на алкогольное опьянение оказались отрицательными.