Рэп-исполнителя Децла похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилами его матери и бабушки. Ранее в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с артистом, куда пришли сотни людей. Из толпы выкрикивали фразы "Децл жив!", звучали аплодисменты. Отец рэпера заявил, что "нужно нести свет и добро". "Я не потерплю никаких провокаций", — добавил Александр Толмацкий, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Следственный комитете опроверг информацию, будто в крови Децла не обнаружено наркотиков. В правоохранительных органах уточнили, что данных судебно-медицинской экспертизы у них нет, поэтому выводы делать рано.

Известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, также известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. 35-летнему музыканту стало плохо после концерта. Врача скорой помочь ему не смогли. Смерть наступила из-за остановки сердца.