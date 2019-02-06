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6 февраля 201917:00

Кулижников, Муранов и Муштаков побегут командный спринт на чемпионате мира

AP Photo/Rick Bowmer/ТАСС

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с теми, кто побежит командный спринт на чемпионате мира. Первенство мира на отдельных дистанциях начнется в немецком Инцеле 7 февраля.

У мужчин в командном спринте выступят Павел Кулижников, Роман Мурашов и Виктор Муштаков. Женскую тройку составили Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова.

Командный спринт – новая дисциплина в программе чемпионатов мира. Соревнования пройдут с 7 по 10 февраля в германском Инцеле.

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