Кулижников, Муранов и Муштаков побегут командный спринт на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с теми, кто побежит командный спринт на чемпионате мира. Первенство мира на отдельных дистанциях начнется в немецком Инцеле 7 февраля.

У мужчин в командном спринте выступят Павел Кулижников, Роман Мурашов и Виктор Муштаков. Женскую тройку составили Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова.

Командный спринт – новая дисциплина в программе чемпионатов мира. Соревнования пройдут с 7 по 10 февраля в германском Инцеле.