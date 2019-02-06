Три этажа рухнувшего дома в Стамбуле были надстроены незаконно

Спасатели вытащили трех человек из-под завалов рухнувшего восьмиэтажного здания в Стамбуле.

Как передает ТАСС, об этом проинформировал канал NTV, процитировав губернатора города Али Ерликайя, который заявил, что в здании, которое было построено в 1992 году, три верхних этажа были надстроены незаконно. Всего в доме находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека.

Ранее сообщалось о том, что при обрушении здания погиб один человек. По данным местных спасателей, под обломками находятся еще четыре человека. Местные жители считают, что число пострадавших жителей, находящихся среди руин составляет не менее 15 человек.