"Нант" требует у "Кардиффа" деньги за Салу

Французский "Нант" готов судиться с валлийским "Кардифф Сити" из денег за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд.

"Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января. Но на следующий день самолет, на борту которого футболист летел из Франции в Уэльс, потерпел крушение. Шансы Эмилиано остаться в живых блики к нулю.

"Кардифф" должен был перечислить деньги на счет "Нанта", но приостановил выплату, пока не получит необходимые документы. Французский клуб настаивает на том, чтобы деньги были перечислены в намеченный срок. В противном случае "Нант" грозит валлийцам судом.