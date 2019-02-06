"Наполи" приостановил трансфер Гамшика в китайский клуб

Итальянский "Наполи" приостановил процесс трансфера словацкого полузащитника Марека Гамшика в китайский клуб "Далянь Ифан". В неаполитанской команде сообщили о том, что клуб из Поднебесной нарушил условия договоренности между сторонами.

"Наполи" не устроил способ оплаты от представителей потенциального покупателя Гамшика, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт неаполитанцев. Клуб из Неаполя должен был получить от "Даляня" 18 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде бонусных выплат.

Отметим, что Гамшик должен был ежегодно зарабатывать по 9 миллионов евро. Он собирался покинуть "Наполи" после 12 лет выступлений за клуб. За это время он стал рекордсменом по сыгранным матчам и забитым голам.