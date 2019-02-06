Баскетбольный Еврокубок: российские клубы синхронно побеждают на евроарене

В баскетбольном Еврокубке состоялся ряд матчей, в котором принимали участие российские клубы: казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань" и санкт-петербургский "Зенит". Все три клуба одержали победы над своими соперниками.

"УНИКС на своем паркете принимал "Морабанк" из Андорры. Клуб из столицы Татарстана уступил гостям первую партию (17:21), однако в каждой из последующих четвертей брал верх и в итоге к финальной сирене не оставил шансов соперникам. Встреча завершилась победой УНИКСа со счетом 72:53. Благодаря этому успеху казанцы вышли в плей-офф турнира с первого места.

"Локомотив-Кубань" провел еще более убедительную победу, играя также на своей домашней площадке в Краснодаре. Баскетбольные железнодорожники встречались с немецким "Фрапортом Скайлайнерс" и разгромили соперника с преимуществом в 26 очков. Итоговый счет 84:58 в пользу "Локо". Он также вышел в плей-офф, но уже со второй строчки.

Единственным клубом из России, который не решил задачи по выходу из группы – "Зенит". Клуб с берегов Невы гостил в Загребе, где встречался с "Цедевитой", и одержал минимальную победу над аутсайдером группы "Н" – 79:75. Однако даже ее не хватило для плей-офф – питерцы завершили выступления в группе на третьей позиции.