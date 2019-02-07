"МанСити" вышел на первое место АПЛ после победы над "Эвертоном"

В английской премьер-лиге состоялся перенесенный матч 27 тура, в котором встречались ливерпульский "Эвертон" и "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:0. Благодаря гостевому успеху "Сити" вышел в лидеры АПЛ.

Оба гола подопечные Хосепа Гвардиолы забили в концовках каждого тайма. Сначала защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт перед самым перерывом открыл счет, а уже в компенсированное время – на 97-й минуте, Габриэл Жезус удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет матча.

Благодаря успеху в Ливерпуле "Манчестер Сити" вырвался в лидеры турнирной таблицы чемпионата Англии. В активе манкунианцев 62 очка в 26 играх. Сместившийся на вторую строчку "Ливерпуль" также имеет на своем счету 62 очка, но уступает по дополнительным показателям. Впрочем, "красные" имеют на один матч меньше.