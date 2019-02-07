В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву". Видео

В социальных сетях распространяется видео с верблюдом, ватаскивающим застрявшую в снегу "Ниву".

По словам очевидцев, инцидент произошел 5 февраля в окрестностях Саратова рядом с парком "Кумысная поляна" и садовым товариществом "Машиностроитель".

Водитель отечественного автомобиля переоценил внедорожные возможности своей машины и увяз в глубоком снегу.

Неожиданно пришла помощь в виде двугорбого животного, которое в Саратове, как известно, обычно не водится. Один верблюд с легкостью вытащил автомобиль с двигателем мощностью 83 лошадиных силы.

Позже выяснилось, что верблюд принадлежит местному жителю. Животное катает детишек, пришедших в парк на прогулку.