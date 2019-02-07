Более ста мешков трепанга пытался вывезти в Китай гражданин РФ

112 мешков трепанга попытался вывезти в Китай гражданин России. Более 300 килограммов дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде стоимостью 10 миллионов рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Как передает ГТРК "Владивосток", таможенники помешали совершить задуманное, появившись в момент, когда контрабандист пытался спрятать мешки в полостях грузового автомобиля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере". Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.