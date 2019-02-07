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7 февраля 201915:35

В реконструкцию производства Ил-112 в Воронеже вложат почти миллиард рублей

Пресс-служба ОАК

В реконструкцию производства Ил-112 вложат более 900 миллионов рублей. Воронежский авиационный завод опубликовал на сайте госзакупок четыре соответствующих тендера. Торги по всем лотам пройдут 4 марта, сообщает ГТРК "Воронеж".

Работы по модернизации предприятия завершатся до августа 2020 года. В рамках технического переоснащения завода обновят ряд производств, в том числе металлургическое, заготовительно-штамповочное, производство полимеров и концевых частей крыла для военно-транспортного самолета. 

Сумма инвестиций составит около 910 миллионов рублей. Работы по модернизации Воронежского авиазавода пройдут в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования легких грузов, вооружения и техники до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26, который значительно уступает Ил-112 по многим параметрам, и в будущем стать конкурентом лучшим военно-транспортным самолетам в этом классе. 

Первый образец Ил-112В был передан на испытания в ноябре 2018 года. Уже в декабре он выполнил свою первую пробную рулёжку на взлетной полосе испытательного аэродрома ВАСО. Первый полет запланирован на конец зимы, а серийное производство аппарата начнется в 2020 году.

О намерении Минобороны купить более сотни самолетов Ил-112 сообщил весной 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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