Песков прокомментировал арест датчанина, руководившего ячейкой "Свидетелей Иеговы"

В Кремле прокомментировали ситуацию, связанную с гражданином Дании Деннисом Кристенсеном — его осудили на 6 лет колонии за организацию работы объединения, признанного экстремистским.

Речь идет о секте свидетелей Иеговы (запрещена в России). Как выяснило следствие, осужденный не только проповедовал и вел богослужения, но и развернул кампанию по отказу от медицинской помощи. Виновным датчанин себя так и не признал.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что суд запретил эту организацию в Росси еще в 2016 году, и это решение было размещено на соответствующих сайтах. Кроме того, незнание закона от ответственности не освобождает. Кристенсен "работал в интересах этой организации и для продвижения этой организации", и критерием в данной ситуации является только понятие законности, подчеркнул Песков. Деятельность организации является незаконной, и "это является приоритетом в определении ситуации", добавил он.

Он также сообщил, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин даст поручения по итогам заседания с членами Совета по правам человека, и одно из них будет касаться "Свидетелей Иеговы", передает ТАСС.