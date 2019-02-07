Литовские программисты сделали аналог Tinder для знакомства с собаками из приютов

Разработчик из Литвы Вайдас Гецевичюс вместе с коллегами создал приложение GetPet, которое работает по принципу популярной программы для знакомств Tinder, только находить с его помощью можно не потенциальных партнеров, а собак, сообщает AP.

У каждого животного, живущего в приюте, свой профиль с фото и описанием характера, который подается от первого лица. Собака как бы рассказывает сама о себе. Под фотографией пса две кнопки. Крестик – перейти к изображению другого животного, сердечка – встретиться с собакой в приюте.

С создателями GetPet уже сотрудничают несколько питомников. Первые две недели их сотрудники готовы помогать советами людям, которые выбрали себе пса с помощью программы.

В настоящий момент приложение работает только на территории Литвы, однако в будущем разработчики надеются сделать его международным.