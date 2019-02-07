Сенатор Арашуков вспомнил русский язык, но в суде это ему не помогло

Сенатор Рауф Арашуков сегодня вспомнил русский язык, хотя раньше требовал переводчика. Чтобы пожаловаться Мосгорсуду на условия содержания в тюрьме. Но обвиняемому это не помогло, его оставили под стражей. Следственный комитет в это время начал проверку руководителей и сотрудников своих подразделений в Карачаево-Черкесии — в поисках возможных соучастников Арашуковых.

Апелляция на избрание меры пресечения Рауфу Арашукову принесла не меньше новостей, чем сам арест 30 января в Басманном суде. Сегодня в Мосгорсуд сенатора привозить не стали, ограничились видеосвязью с СИЗО Лефортово.

Перед камерой Арашуков предстал в том же самом костюме и белой рубашке, что и в день задержания. За время, проведённое под стражей, сенатор не получил ни одной передачи — был на карантине. Выглядел уже не так уверенно, как во время ареста. Зато вспомнил русский язык и первым делом пожаловался на содержание в СИЗО. Видеосъемку заседания вести не разрешили, только аудиозапись.

"Один пять дней без никаких вниманий! Без этого... знают, что я отказался от ихней еды! От тюремной", — слышен голос в записи. — С террористом в камере оказался действующий член Совета Федерации. Где такое возможно, что вообще происходит?!"

Также сенатор заявил, что не считает себя виновным, и рассказал, что о предстоящем задержании знал еще за три дня и, мол, если бы захотел, мог убежать. Прокурор парировал: если бы Арашуков действительно знал об аресте, давно бы скрылся. У сенатора есть недвижимость за рубежом. Позже свои жалобы представили и адвокаты.

"Протокол задержания не составлялся, но мы все видели кадры различных телеканалов, когда он после заседания Совета Федерации в наручниках был доставлен в Следственный комитет, а дальнейшем в Басманный суд". – говорит адвокат Сергей Шишов.

Следователь пояснил, что Арашуков обвиняется в двух убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. Последнее уже само по себе прямое основание изолировать обвиняемого от общества. А сотрудники ФСБ имеют право применять спецсредства согласно обстановке. Прокурор в свою очередь подтвердил законность действий следователей и заявил, что после лишения неприкосновенности Арашуков "стал немножко ближе к народу". На суде стало известно, что установлены еще не все участники преступного сообщества.

"По поручению председателя СК России начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике — первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова", — заявила Светлана Петренко, и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ.

Казбек Булатов уже написал рапорт об отставке; генерал был близко знаком с Арашуковым. Ещё один знакомый сенатора — полковник МВД Карачаево-Черкессии Тимур Бетуганов. Пока официальных претензий к офицерам нет.

Что касается уголовного дела о преступном сообществе и краже газа на 30 миллиардов рублей, то в нем фигурируют еще семь человек, в том числе отец сенатора Рауль Арашуков. Он сейчас в Лефортово. Туда же сегодня вернулся и Арашуков-младший.