"Пилигрим" - премьера 14 февраля: на экраны выходит "идентификация Борна по-русски"

Фильм с настоящим мужским характером, в котором нашлось место интригам, тайнам и невероятной истории любви. В Москве премьера остросюжетного триллера "Пилигрим", который критики уже назвали "Идентификацией Борна" по-русски.

Кинотеатр "Октябрь", красная дорожка, вспышки фотокамер. На премьере фильма "Пилигрим" — аншлаг.

Два года подготовки и всего два месяца съемок. Условия для киноиндустрии — спартанские. Но, похоже, все трудности лишь подстегивали создателей.

"У нас было очень много человеческих приключений. И в этом человеческом взаимопонимании мы, собственно, и шли вперед", — подчеркивает режиссер фильма "Пилигрим" Александр Баршак.

Картина уже получила несколько фестивальных наград и, наконец, выходит в прокат.

Самый ожидаемый, согласно афише, триллер года на самом деле — кинолента на стыке жанров. Это и боевик, и драма. Многие критики окрестили фильм "Идентификацией Борна" по-русски. Лихо закрученный сюжет, динамика. неожиданная развязка. Скучать зрителю точно не придется.

Не до скуки было и съемочной группе. Менялся сценарий, место съемок — действие из Владивостока перенесли в Сочи. Город стал одним из главных героев фильма. По мнению создателей, на фоне живописных сочинских пейзажей захватывающая история о человеке, потерявшем память, стала еще колоритней.

"Немножечко расстраивала своей непредсказуемостью погода. Потому что мы ждали одно, у нас там были заявлены одни планы, происходили нестыковки. Но опять же в итоге, конечно, случилось то, что когда мы уже посмотрели монтажную версию работы, мы поняли, что это как раз то, что надо", — рассказывает о неожиданном открытии киногруппы на съемках "Пилигрима" Елена Север.

Посмотреть картину целиком вместе со зрителями предстояло и исполнителю главной роли.

"Конечно, я помню все сцены, которые мы снимали, все споры, все сложности, которые пришли нам на пути. Но во что это все в результате обрамилось, как этот пазл сложился, мне очень интересно", — подчеркивает актер Игорь Петренко.

Фильм с мужским характером — автомобильные погони, перестрелки, драки — не лишен и мелодраматических ноток. Соответствующее настроение создают саундтрек и дата выхода в прокат — на всех экранах страны "Пилигрим" появится 14 февраля.