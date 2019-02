"Такого Лазарева в Европе не видели": Россия на "Евровидении-2019"

Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Об этом заявил официальный вещатель конкурса – ВГТРК. Это второе участие певца в международном конкурсе.

Три года назад ему удалось занять третье место с песней "YOU ARE THE ONLY ONE". Песня до сих пор остаётся международным хитом. По результатам зрительского голосования она получила первое место, но по правилам "Евровидения" результаты суммируются с оценкой международного экспертного жюри.

"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели", — заявил певец в интервью телеканалу "Россия". — Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать – нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене Евровидения!"

Всех зрителей он попросил пожелать ему удачи, так как ему очень нужна поддержка всех россиян.

"Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз!

"Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, в Тель-Авиве. Транслировать конкурс будет телеканал "Россия". Продюсером номера Сергея Лазарева, как и в 2016 году, выступит Филипп Киркоров.

Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая соответственно, а финал конкурса 18 мая 2019 года.

Детали и эксклюзивные подробности зрители нашего канала (телеканала "Россия") узнают в субботу в 17:30, в специальном выпуске программы "Привет, Андрей".