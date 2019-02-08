"Дедушке счастливой старости": Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook ответил на освобождение обвиненного в покушении на него Квачкова. Он пожелал "счастливой старости" бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову.

"Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости".

В 2005 году экс-полковник ГРУ Квачков был обвинен в покушении на Анатолия Чубайса, но суды разных инстанций каждый раз выносили оправдательный приговор.​

В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении организации вооруженного мятежа. Верховный суд сократил ему срок до восьми лет. Спустя 4 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти и вражды. По данным следствия, в колонии он записал видеообращение на мобильный телефон с призывами к насилию в "отношении представителей государственной власти".

Владимира Квачкова освободили от наказания на основании частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Адвокат Квачкова Андрей Виканов сообщил, что уже 19 февраля Квачков будет на свободе.