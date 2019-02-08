Приговор Марии Бутиной могут вынести в марте

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, может быть освобождена в течение шести недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Соглашение о признании вины оформлено​​​. Она рассказывает правительству США то немногое, что она знает. Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце", — сказал Дрисколл в эфире телеканала RT.

Он выразил надежду на то, что Мария в течение месяца или шести недель после этого будет дома, передает РИА Новости.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Ее обвиняют в заговоре с целью деятельности в пользу России на территории США. Находясь под колоссальным давлением, Бутина признала вину по одному из пунктов – сговор с целью нарушения законов об иноагентах США. Условия ее содержания в американской тюрьме близки к пыточным.

Ранее сообщалось о том, что друга Бутиной, 56-летнего американца Пола Эриксона, обвинили в электронном мошенничестве, а также в легализации преступно нажитых средств по 11 пунктам.