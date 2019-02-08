Норвежка Экхофф выиграла биатлонную "индивидуалку" в Канаде, Васильева – 16-я

В канадском Кэнморе продолжаются соревнования по биатлону в рамках седьмого этапа Кубка мира. Вслед за мужской индивидуальной гонкой состоялся заезд и в женской части турнира. Победу праздновала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

Норвежка преодолела укороченную дистанцию в 12,5 километра за 36 минут 32,9 секунды и даже несмотря на один промах в стрельбе она стала победительницей. Второй результат показала чешка Маркета Давидова, отставание которой составило 9,8 секунды при нуле промахов. Третьей стала итальянка Лиза Витоцци с отставанием в 20,9 секунды и чистой стрельбе.

Лучший результат среди российских биатлонисток продемонстрировала Маргарита Васильева, которая финишировала спустя 2 минуты и 17,9 секунды. На огневом рубеже она допустила один промах. Помимо нее в двадцатку лучших вошла Ульяна Кайшева. С одним промахом она отстала от лучшего времени на 2 минуты 19,0 секунды.