Новости Спорт

Все видео этой рубрики
8 февраля 201906:39

Овечкин и Кузнецов обеспечили "Вашингтону" победу над "Колорадо"

rsport.ru

Дуэт российских легионеров "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли своему клубу победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:3 в рамках очередного игрового дна регулярного чемпионата. На двоих хоккеисты набрали в матче пять очков.

Россияне принялись тащить "кэпз" при ничейном счете 1:1. Для начала Овечкин сделал ассист на Кузнецова, который забил свою первую шайбу в матче. Позже уже Евгений сделал голевую передачу, в результате которой забил Мэтт Нисканен.

Впрочем, соперники из "эвс" смогли отыграться и перевести игру в овертайм. И в дополнительное время свое веское слово вновь взяли россияне: Овечкин вновь своевременно отдал пас на Кузнецова и тот поразил ворота соперника и вырвал победу для своего клуба. Именно он и был признан первой звездой матча.

Отметим, что помимо них в матче приняли и другие российские хоккеисты: одноклубнику Кузнецова и Овечкина Дмитрию Орлову отметиться результативными действиям за 23 минуты 1 секунду не удалось. За "Колорадо" сыграл голкипер Семен Варламов, отразивший 38 бросков по своим воротам из 42, а Никита Задоров покинул лед без голевых действий.

Сейчас

07:49

23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков

05:47

Крупный пожар в Кургане: сгорел склад автозапчастей

02:11

Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Салы на дне Ла-Манша

01:52

Приговор Бутиной могут вынести в марте

23:28

В МИД Венесуэлы заявили о хакерском взломе их сайтов в разных странах

22:09

Россия по буллитам обыграла Финляндию на Еврохоккейтуре

21:49

Минобороны назвало оружие, которое США должны уничтожить по ДРСМД

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Первые российские наблюдатели прилетят в Киев 11 февраля

Первые российские наблюдатели прилетят в Киев 11 февраля

3 часа назад
Приговор Марии Бутиной могут вынести в марте

Приговор Марии Бутиной могут вынести в марте

6 часов назад
Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Салы на дне Ла-Манша

Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Салы на дне Ла-Манша

5 часов назад
Мадуро: оппозиция боится переговоров с правительством Венесуэлы

Мадуро: оппозиция боится переговоров с правительством Венесуэлы

4 часа назад
"Такого Лазарева в Европе не видели": Россия на "Евровидении-2019"

"Такого Лазарева в Европе не видели": Россия на "Евровидении-2019"

5 часов назад
Минобороны назвало оружие, которое США должны уничтожить по ДРСМД

Минобороны назвало оружие, которое США должны уничтожить по ДРСМД

10 часов назад
Наносит ли вред экономике умирающая демократия?

Наносит ли вред экономике умирающая демократия?

7 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Постпред РФ при ООН: США и НАТО увеличивают поставки оружия в Косово

Постпред РФ при ООН: США и НАТО увеличивают поставки оружия в Косово

4 часа назад
В посольстве РФ в Лондоне назвали вбросом информацию о третьем участнике инцидента в Солсбери

В посольстве РФ в Лондоне назвали вбросом информацию о третьем участнике инцидента в Солсбери

7 часов назад
"Дедушке счастливой старости": Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

"Дедушке счастливой старости": Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

6 часов назад
Шведов пугают российскими учениями. Комментарий военного эксперта

Шведов пугают российскими учениями. Комментарий военного эксперта

7 часов назад
В Перми объявлен в розыск директор частного приюта для престарелых "Надежда"

В Перми объявлен в розыск директор частного приюта для престарелых "Надежда"

6 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
Всяко бывает в жизни: Познер о своей вере в Бога

Всяко бывает в жизни: Познер о своей вере в Бога

2 часа назад
Генная инженерия и клонирование пугают все больше

Генная инженерия и клонирование пугают все больше

2 часа назад
Россиянин Имадаев заключил контракт с UFC

Россиянин Имадаев заключил контракт с UFC

3 часа назад
Цифровизация российских школ уже не мечта, а реальность

Цифровизация российских школ уже не мечта, а реальность

3 часа назад
Норвежка Экхофф выиграла биатлонную "индивидуалку" в Канаде, Васильева – 16-я

Норвежка Экхофф выиграла биатлонную "индивидуалку" в Канаде, Васильева – 16-я

5 часов назад
Скандально известный актер Панин попрощался с Россией. Ненадолго

Скандально известный актер Панин попрощался с Россией. Ненадолго

5 часов назад
Недвижимость на вторичном рынке: динамика цен в феврале 2019 года

Недвижимость на вторичном рынке: динамика цен в феврале 2019 года

5 часов назад
121
Карточный долг. Торговым сетям могут снизить нагрузку за эквайринг

Карточный долг. Торговым сетям могут снизить нагрузку за эквайринг

6 часов назад
93
Сноуборд и фристайл. Как россияне выступили в США

Сноуборд и фристайл. Как россияне выступили в США

6 часов назад
137
Логинов – третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде

Логинов – третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде

7 часов назад
Румянцев занял четвертое место на конькобежном чемпионате мира

Румянцев занял четвертое место на конькобежном чемпионате мира

8 часов назад
"Северный поток-2": Меркель и Макрон ссорятся

"Северный поток-2": Меркель и Макрон ссорятся

10 часов назад
Подольск: приемная мать подозревается в убийстве ребенка и фиктивном браке

Подольск: приемная мать подозревается в убийстве ребенка и фиктивном браке

10 часов назад
"Пилигрим" - премьера 14 февраля: на экраны выходит "Идентификация Борна" по-русски

"Пилигрим" - премьера 14 февраля: на экраны выходит "Идентификация Борна" по-русски

10 часов назад
Тимошенко обвинила Порошенко, что он прикрывается святыми вещами

Тимошенко обвинила Порошенко, что он прикрывается святыми вещами

10 часов назад
Пририсовали на Би-би-си: японцы поспешили перекрасить Южные Курилы

Пририсовали на Би-би-си: японцы поспешили перекрасить Южные Курилы

11 часов назад
Сенатор Арашуков вспомнил русский язык, но в суде это ему не помогло

Сенатор Арашуков вспомнил русский язык, но в суде это ему не помогло

11 часов назад
Смертельное падение из окна: не уследившая за ребенком няня вновь ищет работу

Смертельное падение из окна: не уследившая за ребенком няня вновь ищет работу

12 часов назад
Очень "злой" суперкар Lamborghini Huracan Evo - уже в России!

Очень "злой" суперкар Lamborghini Huracan Evo - уже в России!

12 часов назад
В Skype встроили "портретный режим"

В Skype встроили "портретный режим"

13 часов назад
Apple не смогла помешать популярным iOS-приложениям следить за пользователями

Apple не смогла помешать популярным iOS-приложениям следить за пользователями

15 часов назад
Новая Toyota Corolla для России: один мотор, но много опций

Новая Toyota Corolla для России: один мотор, но много опций

16 часов назад
Олимпийцы в честь 5-летия Игр-2014 в Сочи снялись обнаженными

Олимпийцы в честь 5-летия Игр-2014 в Сочи снялись обнаженными

16 часов назад
В Россию едет кроссовер Geely Atlas с мощным турбомотором

В Россию едет кроссовер Geely Atlas с мощным турбомотором

17 часов назад
Бюджетные версии пикапа УАЗ получили новые опции

Бюджетные версии пикапа УАЗ получили новые опции

18 часов назад
НДС не помешал авторынку показать первый "плюс" в 2019 году

НДС не помешал авторынку показать первый "плюс" в 2019 году

19 часов назад
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

20 часов назад
Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

21 час назад
В Великобритании придумали летающие дома

В Великобритании придумали летающие дома

21 час назад
В Россию привезут дизельную версию Audi Q8

В Россию привезут дизельную версию Audi Q8

22 часа назад
Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

22 часа назад
Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

07.02.2019 08:01
5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

07.02.2019 00:31
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40