"Ставки выше, ожидания больше": интрига с песней на "Евровидение" раскроется совсем скоро

В 2019 году представлять Россию на "Евровидении" будет Сергей Лазарев. Участвовать в конкурсе он будет уже второй раз: три года назад в 2016 году ему удалось занять третье место с песней You are the only one.

Песня до сих пор остается международным хитом и по результатам зрительского голосования получила первое место. Но по правилам Евровидения, результаты суммируются с оценкой международного экспертного жюри, поясняет телеканал "Россия 24".

"Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, транслировать конкурс будет телеканал "Россия". Продюсером номера Сергея Лазарева, как и в 2016 году, выступит Филипп Киркоров. Он же, как и в прошлый раз, и соавтор песни.

Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу конкурса, вновь представить свою страну и сделать это достойно, рассчитывает певец Сергей Лазарев.

Исполнитель подчеркнул, что в Тель-Авиве будет выступать абсолютно другой Сергей Лазарев.

"Такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели, — подчеркнул Сергей Лазарев. — Я не еду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет! Не про это совершенно, здесь про музыку! Про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"! Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз! А, может быть, даже больше".

По его словам, ставки и риски во второй раз еще выше.

