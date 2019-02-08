Новое достижение Овечкина: гроссмейстерские 60 очков – в 13-й раз

Лидер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиатлз" россиянин Александр Овечкин установил новое достижение результативности. Сделав в матче против "Колорадо Эвеланш" (4:3 ОТ) два голевых паса, он в 13-й раз в своей заокеанской карьере достиг отметки 60 очков по системе "гол плюс пас" за один сезон.

Сейчас на счету Александра Великого в 53-х проведенных матча 37 голов и 23 результативные передачи, напоминает "Спорт-экспресс". Капитан действующих обладателей Кубка Стэнли является лучшим снайпером регулярного чемпионата, а в списке бомбардиров идет в Топ-10.