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Евровидение-2019 1 час назад
Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"
Российский певец Филипп Киркоров уверен в успехе Сергея Лазарева на "Евровидении". "Dream team снова вместе! Сережа не подведет!", — написал он в своем Instagram. Песня, с которой Лазарев выступит на "Евровидении", написана Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.
Продюсер Виктор Дробыш заявил РИА Новости, что Лазарев поставил перед собой задачу победить, "и третьего места ему мало". Кроме того, по словам Дробышева, шансы нашего артиста на победу усиливает поддержка опытного наставника, "профессора евровидийных дел".
Продюсер Яна Рудковская назвала Лазарева русским Джастином Тимберлейком и уверена, что он будет главным фаворитом конкурса. "В Израиле очень любят Сережу", — сказал она, добавив, что в целом Израиль — "страна, где очень любят русскую музыку".
"Евровидение", которое в 2019 году пройдет в Израиле, станет вторым в карьере Сергея Лазарева. Он принимал участие в конкурсе в 2016 году в Стокгольме и занял третье место с песней You Are the Only One, также написанной Киркоровым.
Транслировать конкурс будет телеканал "Россия 1". 9 февраля в 17:30 в специальном выпуске программы "Привет, Андрей" можно будет узнать эксклюзивные подробности о предстоящей поездке Лазарева на конкурс.
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