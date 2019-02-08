Отзыв посла: Париж обвинил Рим в нарушении "элементарных правил дипломатии"

Отзыв французского посла из Рима должен привлечь внимание Италии к существующим проблемам между двумя странами, считает представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Мы отозвали нашего посла именно для консультаций, а не навсегда. Для нас было важно привлечь внимание к проблеме", — подчеркнул он, передает "Интерфакс".

Отзыв посла произошел после того, как вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо приехал во Францию и встретился с представителями "желтых жилетов". При чем в ходе этой встречи итальянский политик не только жестко раскритиковал политику французского президента, но и призвал людей продолжать протесты.

В МИД Франции на это заявили, что в течение нескольких месяцев страна не раз становилась объектом необоснованных нападок и возмутительных заявлений.

"Последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией", — подчеркнули дипломаты.

По мнению Бенжамена Гриво, визит Луиджи Ди Майо вообще нарушил "самые элементарные правила дипломатии", так как о нем не было объявлено заранее.