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"Южный" и "Северный" газопроводы 47 минут назад
СП-2 – самый безопасный и стабильный способ доставки газа в ЕС
Проект "Северный поток-2" отвечает интересам европейских стран как потребителей газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что газопровод экономически более целесообразен, безопасен и стабилен, чем другие пути поставки газа в Европу, передает РИА Новости.
Что касается позиции США по СП-2, это пример нечестной конкуренции, добавил пресс-секретарь президента. Вашингтон, по его словам, своими нападками на проект пытается вынудить европейские страны приобретать более дорогой американский газ.
Кремль сожалеет, что по "Северному потоку-2" сейчас нет единства мнений в Евросоюзе, но надеется, что страны-члены ЕС сами разберутся с этим вопросом.
Кроме того, в Кремле категорически не согласны с мнением, что СП-2 повысит зависимость Евросоюза от России. Проекты типа "Северного потока-2" обеспечивают взаимосвязь, подчеркнул Песков. "В равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса", — пояснил он, отметив, что такая взаимосвязь "является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях".
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