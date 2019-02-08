Превышение норм токсичных веществ в Петербурге не зафиксировано

Специалисты МЧС и Комитета по природопользованию работают на месте разлива этилмеркаптана в Красносельском районе Петербурга. Вывоз зараженного снега и грунта займет не менее недели. Кроме того, место разлива необходимо обработать концентрированным щелочным раствором.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", во вторник, 5 февраля, цистерну с этилмеркаптаном — токсичным веществом, которым вредно дышать в больших количествах, — нашли недалеко от проспекта Народного Ополчения на территории гаражного кооператива. Выяснилось, что при разгрузке был поврежден предохранительный клапан цистерны. В результате газ вылился на землю.

Сама цистерна весом более полутора тонн находится в безопасном месте. Превышения норм содержания этилмеркаптана в Красносельском, Кировском и Петродворцовом районах Петербурга не зафиксировано, сообщили специалисты, отслеживающие состояние воздуха.