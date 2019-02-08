В Москве маршрутка врезалась в ограждение на трассе, есть пострадавшие. Видео

Один из автомобилистов снял на видео последствия серьезной аварии, произошедшей днем в пятницу, 8 февраля, на Калужском шоссе в Новой Москве.

По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ограждение около места проведения строительных работ на трассе.

По данным РИА Новости, пострадали четыре человека, степень тяжести и характер полученных травм уточняются.

На место аварии прибыло несколько экипажей скорой помощи и спасательный вертолет.