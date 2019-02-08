Самая обаятельная и привлекательная: Ирина Муравьева отмечает юбилей
Юбилей отмечает народная артистка России Ирина Муравьева. Коренная москвичка, Муравьева блестяще воплощает образы очаровательных провинциалок. На ее счету — более 40 театральных и киноролей. Но как признается сама Муравьева, на первом месте для нее — сцена. С днем рождения актрису поздравил Владимир Путин.
Она ураганом влетела в Малый Театр до спектакля. Приехала за рулем, с подарками и сказала, что почти всегда приезжает, как говорят, впритык. То есть, ураган Муравьевой — традиционный.
"Ну, я люблю так, когда с "моторчиком" прибегаешь. А когда расслабленный, много времени — можно заснуть до спектакля!" — объясняет она.
Ирина Вадимовна интервью дает редко, неохотно, а вопросы журналистов часто называет "солененькими".
- Давайте какой-нибудь другой вопрос эдакий! А?! Солененький!
Она говорит, что есть "две жизни" — та, которая связана с кино, и та, которую видит зритель театральный. Но где эта граница, если и театр, и кино начинались в одно и то же время?
- А я вот читала — в Москве вообще все в одно действие играют! И сцены нет! Прям посреди зала, прям в дверь выходит артист и прям со зрителем разговаривает!
"Я смотрела все подряд! Любой спектакль. И когда мне говорили — ой, ну это же ужасный спектакль, — я думаю: как это может быть спектакль ужасным?! Только ты сидишь в театре, а иногда ты не сидишь, а стоишь где-то, на какой-то ступеньке там присядешь — и вот только гасится свет, и уже трепет такой!" — говорит она.
Москвичка Ирина Муравьева для нас навсегда стала "лучшей провинциалкой" — бойкой, волевой и романтичной.
- Девушка, а нельзя все это завернуть в два слоя бумаги, а то нам далеко нести?
- С бумагой в стране напряженка!
И только она для нас — самая обаятельная и привлекательная.
- Я — самая обаятельная и привлекательная! Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами!
И чем больше ты играешь, говорит актриса, тем больше надежда, что ты станешь лучше.
"На будущий год будет 50 лет, как я играю на сцене, вы представляете?! Начинала я в Центральном детском театре, на той стороне площади. Потом в Театре Моссовета, а сейчас — в Малом", — говорит Муравьева.
И снова — тот самый трепет. Малый Театр, основная сцена, Толстой, "Власть тьмы". Многие зрители приходят сюда для того, чтобы увидеть, как работает этот, как говорит сама актриса, "моторчик". И как потом этот мотор заводит уже весь Малый Театр.
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