"Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные

Вспомнить легендарные фильмы ужасов, стать участником битвы снеговиков и познакомиться с загадочной культурой Индии: афиша предстоящих выходных, как всегда, насыщенна. Например, можно посетить знаменитые промышленные предприятия и технопарки, обычно недоступные для посторонних. А любителей спорта ждут в Парке Горького и на "Лыжне России".

Если вы устали от серых и пасмурных будней, приходите в выставочный центр на Арбате: там сегодня открывается индийская ярмарка и фудкорт "Delhi базар". Яркая и колоритная Индия — прямо в центре столицы. С пустыми руками точно не уйдете: листовой чай, ароматные специи, оригинальные украшения, традиционные статуэтки и даже мебель. И все это привезено из Индии. А еще для посетителей проведут кулинарные мастер-классы и кинопоказы.

В Москве продолжается акция "День без турникетов": все желающие могут посетить заводы, технопарки, институты, IT-компании, которые в обычные дни закрыты от посторонних глаз. В общей сложности около 50 предприятий готовы рассказать о себе и раскрыть детали своей работы. Но обратите внимание: чтобы попасть на экскурсию, нужна предварительная запись.

А завтра на ВДНХ пройдет Ночь ужасов. Главная площадка праздника — каток "Ракета", который оформят в стиле мексиканского Дня мертвых. Но программа — жизнеутверждающая. В специальной фотозоне каждый сможет примерить образы знаменитых героев — Фредди Крюгера, Франкенштейна или графа Дракулы. Или принять участие в викторине на знание очень страшного кино, вошедшего в мировую классику кинематографа.

В субботу состоится этап массовой гонки "Лыжня России", забеги пройдут сразу в 11 округах столицы. Одна из центральных лыжных трасс — у спортивного комплекса "Лазурный" в Северном Тушине. Специальные дистанции длиной 500 и 1000 метров подготовили на лыжной базе в Измайловском парке. Ожидается, что в забеге примут участие больше 20 тысяч человек.

На Воробьевых горах устроят "Арт-битву снеговиков" — это традиционный фестиваль лепки авторских снежных фигур. Принять участие в состязании может любой желающий. Возрастных ограничений нет, главное — это оригинальная идея. Захватите с собой необходимые инструменты и декоративные материалы. Пройдет соревнование на площади Парадов перед Московским Дворцом пионеров.

А Парк Горького в это воскресенье выступит главной площадкой Дня зимних видов спорта в Москве. Событие посвящено пятилетней годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи. В масштабной спортивной программе — лыжные забеги, гонки на коньках и тренировки с олимпийскими чемпионами. Хороших выходных!