Нурмагомедов против Фергюсона: UFC сделает попытку номер пять

Глава ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам и публике, кто может стать очередным соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова, носящего титул чемпиона Лиги в легкой весовой категории. Им, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

"Тони Фергюсон претендент №1 и заслужил бой за титул, — цитирует президента UFC портал Tofight.Ru. – Именно он будет драться с Хабибом". Правда, при этом дата возможного боя неизвестна, так как Нурмагомедов отбывает 9-месячную дисквалификацию за потасовку с членами команды ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

Тем не менее, следует напомнить, что история взаимоотношений Хабиба и Тони имеет весьма давнюю составляющую. Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым еще 11 декабря 2015 года в финале The Ultimate Fighter 22. Однако Нурмагомедов снялся с боя в конце октября, сославшись на травму. Бой был перенесен и ожидался 16 апреля 2016 года в UFC на Fox 19. Впоследствии, 5 апреля, Фергюсон снялся с боя из-за проблемы с легкими.

В третий раз поединок двух соперников был запланирован на UFC 209, в этот раз за титул временного чемпиона Лиги в легком весе. Однако незадолго до церемонии взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем со сгонкой веса, и бой снова был отменен. В четвёртый раз, при попытке встретиться с Хабибом на UFC 223, Фергюсон за неделю до боя травмировал колено, и также был вынужден сняться.