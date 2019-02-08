"Рубин" расторг контракт с вратарем Сосланом Джанаевым

Российский вратарь Сослан Джанаев расторг контракт с казанским футбольным клубом "Рубин". Как отмечает пресс-служба казанцев, это произошло по соглашению сторон.

Ранее СМИ сообщали, что расторжение может произойти из-за высокой зарплаты футболиста. Контракт 31-летнего голкипера с "Рубином" был рассчитан до лета 2020 года. В начале сезона Джанаев провел четыре матча, а затем травмировал плечо и выбыл до конца 2018 года.

Напомним, Джанаев перешел в "Рубин" летом 2017 года из "Ростова". Ранее в это межсезонье казанца также расстались с Федором Кудряшовым и Сердаром Азмуном.