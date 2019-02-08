Порошенко решил сделать украинцев счастливыми лидерами

Украина намерена вступить в НАТО и Евросоюз, как страна — региональный лидер. Это программа украинского действующего президента Петра Порошенко. Заявку на вступление в ЕС Киев намерен подать в 2023 году. В это же время Киев рассчитывает получить план действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Порошенко в НАТО привлекает основной принцип организации — "один за всех, все за одного". Кандидат на новый президентский срок также рассчитывает, что ЕС и НАТО обеспечат на Украине высокие стандарты жизни людей, верховенство права и равные правила для всех, доступ к большой части мирового рынка. Это тот путь, который позволит преодолеть бедность и обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, цитирует программу Порошенко "Интерфакс". Его стратегия, подчеркивает Порошенко, приблизит Украину к социальным критериям членства в Евросоюзе, к построению страны свободных и счастливых людей.

Петр Порошенко обещает, что в следующий его президентский срок Украина станет лидером европейского аграрного сектора, одним из пяти новых глобальных лидеров IТ-сектора, региональным лидером индустриального развития в области авиастроения и судостроения, в космической отрасли, в оборонно-промышленном комплексе, а также транспортным хабом Восточной Европы и одной из десяти наиболее посещаемых туристами стран Европы. Последнее это проект под названием — "Модная страна, которую открывает мир".

Под эти пять приоритетов президент Украины рассчитывает привлечь миллионы долларовых инвестиций, создать сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда и снизить уровень рабочей эмиграции. Это создаст мотивацию для украинцев работать на Украине, отмечается в программе, с которой Порошенко идет на мартовские президентские выборы.

42% всех обязательств по ассоциации с Евросоюзом Украина уже выполнила, отчиталась при этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Безусловным приоритетом Украины, подчеркивает Порошенко в программе, которая опубликована 8 февраля на сайте ЦИК Украины, является укрепление армии, ее модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техникой. Это даст толчок украинской науке и промышленности. Также гарант украинской конституции пообещал закончить создание плотной системы противовоздушной и противоракетной обороны над Украиной.

На очереди — коренная модернизация украинского флота и воздушных сил, заверил Порошенко.

Верховная рада 7 февраля окончательно утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепили курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил: говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.