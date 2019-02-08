Грецкие орехи снижают риск развития депрессии

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали пищевые привычки 26 тысяч человек и пришли к выводу, что грецкие орехи – идеальная еда для профилактики депрессии. Ранее сообщалось, что здоровая еда улучшает эмоциальное состояние, в отличие от фастфуда.

Участников исследования разделили на несколько групп в зависимости от того, как часто они ели грецкие и другие орехи. Также учитывалось, как часто люди курили и употребляли алкоголь.

Оказалось, что у тех, кто съедал хотя бы 24 грамма грецких орехов в день, депрессия встречалась на 26 процентов реже, чем у тех, кто ел другие орехи или вообще не употреблял подобные продукты. Интересно, что особенно этот фактор оказался влиятельным для женщин.

По словам ученых, грецкие орехи заставляли людей себя более энергичными и целеустремленными.

Исследователи советуют употреблять продукты, входящие в так называемую средиземноморскую диету — рыбу, овощи, фрукты, оливковое масло и орехи.