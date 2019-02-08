Тимошенко требует снять Тимошенко с выборов президента Украины

31 марта на Украине должны состояться выборы президента. На эту должность на данный момент претендуют 42 человека.

По данным соцопросов в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте – кандидат в президенты Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

На днях в списке кандидатов на пост главы государства появился исключенный из партии "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко.

После этого Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что это штаб Петра Порошенко подстроил "грязную манипуляцию" с регистрацией самовыдвиженца Юрия Тимошенко для того, чтобы отобрать у нее голоса, и потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамильца.

Юлия Тимошенко считает, что две одинаковые фамилии с идентичными инициалами в бюллетенях могут запутать избирателей.

Ранее Тимошенко представила доказательства подкупа избирателей Петром Порошенко.